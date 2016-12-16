芝加哥期市：CBOT小麦期货持坚，因尾盘现空头回补反弹

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五持坚，指标软红冬麦合约 收于盘中高位附近，因尾盘出现一波空头回补，以及投资人担心美国关键产地遭遇寒流。

一位农业气象专家周五称，预计美国大平原和中西部地区未来几天天气寒冷，约有20%的大平原硬红冬麦作物和10%的软红冬麦作物易受到损害。