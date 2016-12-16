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市场报道 | 2016年 12月 17日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货持坚，因尾盘现空头回补反弹

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五持坚，指标软红冬麦合约 收于盘中高位附近，因尾盘出现一波空头回补，以及投资人担心美国关键产地遭遇寒流。

一位农业气象专家周五称，预计美国大平原和中西部地区未来几天天气寒冷，约有20%的大平原硬红冬麦作物和10%的软红冬麦作物易受到损害。

指标CBOT-3月软红冬麦期货 持平于每蒲式耳4.09-1/4美元。

本周，CBOT软红冬麦合约 下跌1.3%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为63,277口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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