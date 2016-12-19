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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货逆转走势收跌，因技术性卖盘

路透芝加哥12月19日 - 美国小麦期货周一走低，逆转稍早涨势，交易商称，因一波与全球供应充裕相关的技术性卖盘。

小麦期货在隔夜交易中上涨，因担忧美国的严寒天气，可能损及处于冬眠期的作物。

美国农业部表示，上周出口检验美国小麦47.8213万吨，接近分析师预估区间30-50万吨的高端。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.05美元，跌4-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,425口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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