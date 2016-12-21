芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因全球供应充裕及技术性卖盘

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月21日 - 美国小麦期货周三连续第三个交易日下滑，交易商称，受累于全球供应充裕及技术性卖压。
美国中西部东部地区软红冬麦种植区以及大平原南部硬红冬麦种植带气温回升，缓和了霜冻给作物造成伤害的担忧。
交投最活跃的CBOT-3月小麦 收报3.99-1/2美元，下跌3-3/4美分或0.9%。盘中该合约触及两周低点，自12月1日来首次收在4美元关口之下。
路透访查的分析师预计，周四美国农业部将公布上周出口销售2016/17年度小麦30-50万吨，2017/18年度小麦0-5万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为54,338口。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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