芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因全球供应充裕及技术性卖盘

路透芝加哥12月21日 - 美国小麦期货周三连续第三个交易日下滑，交易商称，受累于全球供应充裕及技术性卖压。

美国中西部东部地区软红冬麦种植区以及大平原南部硬红冬麦种植带气温回升，缓和了霜冻给作物造成伤害的担忧。

交投最活跃的CBOT-3月小麦 收报3.99-1/2美元，下跌3-3/4美分或0.9%。盘中该合约触及两周低点，自12月1日来首次收在4美元关口之下。