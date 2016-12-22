芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低位，因技术性卖盘

路透芝加哥12月22日 - 美国小麦期货周四跌至三周低位，连跌第四日，交易商称，因数据显示，上周出口销售不及预期后，出现技术性卖盘。

交投最活跃的CBOT-3月小麦期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.97美元，接近日低3.96-1/2美元，且势将测试12月1日触及的合约低位3.93美元。

全球谷物供应充裕，加之全球市场对美国小麦的需求不振，重压小麦价格。美国中部地区气温回升，也降低了小麦遭冰冻损害的可能性。上周末的严寒天气，引发市场担忧正在冬眠期的小麦作物可能被冻死，这在上周末提振小麦期价。

美国农业部称，截至12月15日当周，出口销售美国小麦29.78万吨，略低于分析师预估的30-50万吨区间的低端，其中，逾半数为硬红冬麦，主要出口目的地是尼日利亚。

CME Group数据显示，周三CBOT小麦未平仓合约增加4,403口，至45.1789万口，当日价格走低，表明投资者建立新的空头头寸。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,957口。(完)

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