芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低位，因技术性卖盘

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透芝加哥12月22日 - 美国小麦期货周四跌至三周低位，连跌第四日，交易商称，因数据显示，上周出口销售不及预期后，出现技术性卖盘。
交投最活跃的CBOT-3月小麦期货 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.97美元，接近日低3.96-1/2美元，且势将测试12月1日触及的合约低位3.93美元。
全球谷物供应充裕，加之全球市场对美国小麦的需求不振，重压小麦价格。美国中部地区气温回升，也降低了小麦遭冰冻损害的可能性。上周末的严寒天气，引发市场担忧正在冬眠期的小麦作物可能被冻死，这在上周末提振小麦期价。
美国农业部称，截至12月15日当周，出口销售美国小麦29.78万吨，略低于分析师预估的30-50万吨区间的低端，其中，逾半数为硬红冬麦，主要出口目的地是尼日利亚。
CME Group数据显示，周三CBOT小麦未平仓合约增加4,403口，至45.1789万口，当日价格走低，表明投资者建立新的空头头寸。
今日CBOT小麦期货预估成交量为53,957口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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