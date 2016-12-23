芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至合约低位，因供应充裕和需求疲弱

交投最活跃的CBOT-3月小麦合约 收跌3-1/2美分，或0.9%，报每蒲式耳3.93-1/2美元。该合约本周下跌3.8%，为现货合约 四个月来最大周度跌幅。

美国冬小麦种植区很多地区的天气状况良好，提振了在美国和全球供应本已很充裕的情况下，美国小麦将再度丰收的预期。美国南部大平原和中西部在经历了短暂的严寒后，气温有所回升，缓解了对作物在当前冬眠期受损的担忧。