芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至合约低位，因供应充裕和需求疲弱

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透芝加哥12月23日 - 美国小麦期货周五连跌第五日，交投最活跃的合约触及合约低位，交易商称，受累于全球供应充裕，且需求不振。
圣诞节长周末前，市场提前休市，整日成交清淡。芝加哥期货交易所下周一将因圣诞假期休市。
交投最活跃的CBOT-3月小麦合约 收跌3-1/2美分，或0.9%，报每蒲式耳3.93-1/2美元。该合约本周下跌3.8%，为现货合约 四个月来最大周度跌幅。
2017年3月到2018年5月之间的合约日内触及合约低位。
美国冬小麦种植区很多地区的天气状况良好，提振了在美国和全球供应本已很充裕的情况下，美国小麦将再度丰收的预期。美国南部大平原和中西部在经历了短暂的严寒后，气温有所回升，缓解了对作物在当前冬眠期受损的担忧。
CME Group的初步数据显示，CBOT小麦未平仓合约周四增至逾一个月最高，当日价格下跌，表明投资者增加净空头头寸。
今日CBOT小麦期货预估成交量为47,879口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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