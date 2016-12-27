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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至一周高位，因技术性买盘和空头回补

路透芝加哥12月27日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二升至一周高位，交易商称因包括基金空头回补在内的技术性买盘。

交投最活跃的CBOT-3月小麦合约 收高16美分，报每蒲式耳4.09-1/2美元。盘中该合约升至12月19日来最高的4.11美元。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦52.0975万吨，高于市场预估区间30-50万吨。

投资人预期大型商品指数基金将在下月增加小麦多头仓位，作为年度仓位再平衡的一部分，这对小麦期货也有些许支撑。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,647口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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