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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因技术性卖盘和美元升高

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，交易员称，因技术性卖盘，且美元 走高令美国小麦在全球市场竞争力减弱。

CBOT-3月小麦合约 收跌8美分，报每蒲式耳4.01-1/2美元，从周二触及的一周高位回落。

交易员密切关注美国冬小麦种植带下周晚些时候的寒冷天气预报。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,533口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)
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