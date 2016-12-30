芝加哥期市：出口数据提振CBOT小麦期货走坚，但今年收跌13%

日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数收涨，因上周出口销售数据强劲且美元走软。但今年小麦期货收跌13%，交易商称，因全球收成创纪录导致供应增加。
CBOT近月小麦合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.08美元，低于2015年收盘水准4.70美元。
美国农业部报告，上周出口销售美国旧作小麦56.8万吨，高于分析师预估区间20-50万吨。
天气预报称，美国冬小麦种植带1月天气寒冷，可能威胁处于冬眠期的作物，另外，堪萨斯州和俄克拉荷马州天气干燥。这也给小麦市场提供一定的支撑。
今日CBOT小麦期货预估成交量为42,545口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透香港5月25日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。