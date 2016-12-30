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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：出口数据提振CBOT小麦期货走坚，但今年收跌13%

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数收涨，因上周出口销售数据强劲且美元走软。但今年小麦期货收跌13%，交易商称，因全球收成创纪录导致供应增加。

CBOT近月小麦合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.08美元，低于2015年收盘水准4.70美元。

美国农业部报告，上周出口销售美国旧作小麦56.8万吨，高于分析师预估区间20-50万吨。

天气预报称，美国冬小麦种植带1月天气寒冷，可能威胁处于冬眠期的作物，另外，堪萨斯州和俄克拉荷马州天气干燥。这也给小麦市场提供一定的支撑。

今日CBOT小麦期货预估成交量为42,545口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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