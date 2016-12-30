芝加哥期市：出口数据提振CBOT小麦期货走坚，但今年收跌13%

韩国金融市场：韩国央行乐观评论推升股市，美联储会议记录激励韩元

路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。