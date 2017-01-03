芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和美元大涨

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，从稍早升势中回软，交易商称，因技术性卖盘及美元走强，令美国谷物在全球市场的竞争力下降。

标普高盛商品指数和彭博商品指数的基金经理去年秋天宣布，计划在2017年增加玉米和小麦在其指数中所占的权重，这两支基金通常在1月份进行这类调整。分析师预计，这对市场也是利多。