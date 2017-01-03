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市场报道 | 2017年 1月 4日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和美元大涨

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，从稍早升势中回软，交易商称，因技术性卖盘及美元走强，令美国谷物在全球市场的竞争力下降。

CBOT近月小麦合约 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.06-1/2美元，稍早触及12月中来最高的4.14美元。

对美国大平原南部小麦种植带部分地区天气干燥的担忧支撑市况。

标普高盛商品指数和彭博商品指数的基金经理去年秋天宣布，计划在2017年增加玉米和小麦在其指数中所占的权重，这两支基金通常在1月份进行这类调整。分析师预计，这对市场也是利多。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,109口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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