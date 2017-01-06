版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 7日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结下滑

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五下滑，交易商称因遭遇一波获利了结。

但对寒冷天气损坏主要种植区作物的担忧，以及对指数基金在未来数周重新平衡仓位会令小麦期货得益的预期限制了跌幅。

美国农业部周五报告，上周出口销售小麦18.36万吨，远低于58.2573万吨的之前一周销量，且不及20-52.5万吨的市场预估区间低端。

CBOT-3月小麦合约 收低3美分，报每蒲式耳4.23-1/4美元，本周大涨3.9%，为10月中来最大周度升幅。

今日CBOT小麦期货预估成交量为103,587口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐