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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，盘中触及11月22日以来最高

路透芝加哥1月9日 - 美国小麦期货周一上扬，交易商称，受助于美国小麦出口超预期，以及部分分析师担心，寒冷天气将会限制全球小麦产量。

交投最活跃的CBOT软红冬麦期货 盘中触及11月22日以来最高4.28-1/4美元。

美国农业部周度报告称，上周出口检验美国小麦26.0555万吨。分析师预估为30-50万吨。

农业部还报告，民间出口商出口销售12万吨硬红春麦至不知名目的地，2016/17市场年度交割。

天气预报称，罗马尼亚、保加利亚、俄罗斯和乌克兰等黑海地区小麦出口国将遭遇严重的霜冻，引发部分分析师担心欧洲的小麦产量。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.27-1/4美元，升4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,436口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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