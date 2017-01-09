芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，盘中触及11月22日以来最高

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透芝加哥1月9日 - 美国小麦期货周一上扬，交易商称，受助于美国小麦出口超预期，以及部分分析师担心，寒冷天气将会限制全球小麦产量。
交投最活跃的CBOT软红冬麦期货 盘中触及11月22日以来最高4.28-1/4美元。
美国农业部周度报告称，上周出口检验美国小麦26.0555万吨。分析师预估为30-50万吨。
农业部还报告，民间出口商出口销售12万吨硬红春麦至不知名目的地，2016/17市场年度交割。
天气预报称，罗马尼亚、保加利亚、俄罗斯和乌克兰等黑海地区小麦出口国将遭遇严重的霜冻，引发部分分析师担心欧洲的小麦产量。
CBOT-3月小麦期货 结算价报4.27-1/4美元，升4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为109,436口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。