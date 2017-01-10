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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走软，交易商称在近期触及高位后感觉见顶

路透芝加哥1月10日 - 美国小麦期货周二多数收跌，交易商称，在近几日触及数月高位后，市场感觉已经见顶。

另外，在美国农业部周四公布供需报告前，市场出现调整头寸的操作。

CBOT软红冬麦 收跌，周一触及六周高位。

预报称，美国大平原主要小麦种植区将迎来一定程度的降雨，对处于休眠期的硬红冬麦有利。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.26-3/4美元，跌1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,471口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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