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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌至一周低位，因美国大平原将迎来潮湿天气

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，3月合约 跌至一周低位，交易商称，因预期美国大平原南部本周将迎来急需的潮湿天气。

CBOT-3月小麦合约 收跌8美分，报每蒲式耳4.18-3/4美元，盘中触及1月4日以来最低4.12美元。

美元指数逆转稍早涨势走低后，CBOT小麦期货削减跌幅。

交易员在美国农业部周四公布几份报告前调整头寸。接受路透调查的分析师预计，农业部将报告，2017年美国冬麦种植面积为3,410万英亩，为逾一个世纪以来最低水平。

分析师还预计，农业部将报告，12月1日美国小麦结转库存为1987年以来最大。

市场预计，为在2017年进行资产配置权重调整，商品指数基金将会购买CBOT和堪萨斯城商品交易所的小麦期货。周三是为期五天的配置权重调整期的第三天。这在本周支持小麦市场。

今日CBOT小麦期货预估成交量为172,816口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 刘静)
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