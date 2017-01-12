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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因预计美国冬麦种植面积小于预期

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，因农业部报告，美国冬麦种植面积是1909年以来最低水平。

CBOT-3月小麦期货 收涨7-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/4美元，盘中触及两个月高位4.30美元。

美国农业部称，2017年收割的美国冬麦种植面积为3,240万英亩，低于上一年的3,610万英亩，和市场预期的3,410万英亩。

不过，农业部称，12月1日美国小麦库存为20.73亿蒲式耳，高于上年同期的17.5亿，也高于分析师预估均值20.56亿蒲式耳。

农业部还上调了2016/17年美国和全球小麦结转库存预估。

农业部报告，上周出口销售美国小麦39.10万吨，在市场预期的25-45万吨的区间内。

今日CBOT小麦期货预估成交量为227,631口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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