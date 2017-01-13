芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收高，但近月合约微跌

标题新闻：贝莱德首席执行长Larry Fink称全球经济增长提速，企业盈利增长和股价攀升同步
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路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数收高，因投资人担心美国冬麦种植减少。
尽管多数合约收高，但CBOT近月小麦期货 收低1/4美分，报4.26美元。
本周近月CBOT小麦期货升0.8%，为连升第三周。
美国农业部周四称，2017年收割的美国冬麦种植面积为3,240万英亩，低于上一年的3,610万英亩，和市场预期的3,410万英亩。
今日CBOT小麦期货预估成交量为120,610口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
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