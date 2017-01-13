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市场报道 | 2017年 1月 14日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收高，但近月合约微跌

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五多数收高，因投资人担心美国冬麦种植减少。

尽管多数合约收高，但CBOT近月小麦期货 收低1/4美分，报4.26美元。

本周近月CBOT小麦期货升0.8%，为连升第三周。

美国农业部周四称，2017年收割的美国冬麦种植面积为3,240万英亩，低于上一年的3,610万英亩，和市场预期的3,410万英亩。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,610口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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