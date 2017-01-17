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市场报道 | 2017年 1月 18日 星期三 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补和美元走软

路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称，因基金带动的空头回补及美元走软，令美国谷物在全球市场更具吸引力。

CBOT-3月小麦期货 收高7-1/2美分，报4.33-1/2美元。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦34.4436万吨，在市场预期的30-50万吨区间内。

小麦市场仍在消化上周美国农业部发布的利多冬麦种植预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为175,073口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
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