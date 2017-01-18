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市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因获利回吐和技术型卖盘

路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。

美元 反弹给小麦市场增添了压力。

CBOT-3月小麦合约收跌2-1/2美分，报每蒲式耳4.31美元，但仍在前日的交易区间内波动。

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,333口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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