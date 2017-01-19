芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚

路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。

美元走强，令美国谷物在全球市场竞争力减弱，给市场增添了压力。

CBOT-3月小麦合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/2美元。该合约周二触及10月底以来最高的4.37-1/2美元。

国际谷物理事会将2016/17作物年全球小麦产量预估上调300万吨，至7.52亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,513口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)