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市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。

CBOT-3月小麦合约 收高4-3/4美分，报每蒲式耳4.28-1/4美元。今日升幅足以抵消过去两日的跌幅，本周3月小麦升2-1/4美分，或0.5%。

尽管美国公布的出口销售数据令人失望，但小麦期货还是从盘初的跌势中反弹。

美国农业部报告，周度净出口销售24.25万吨旧作小麦，低于市场预估的25-45万吨，出口销售新作小麦6.05万吨。

美元 回软也提供了支撑，理论上，美元下滑令美国谷物在全球市场更具吸引力。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,687口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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