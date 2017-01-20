芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动

标题新闻：截至5月23日当周美国货币市场基金总资产增加57.3亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
CBOT-3月小麦合约 收高4-3/4美分，报每蒲式耳4.28-1/4美元。今日升幅足以抵消过去两日的跌幅，本周3月小麦升2-1/4美分，或0.5%。
尽管美国公布的出口销售数据令人失望，但小麦期货还是从盘初的跌势中反弹。
美国农业部报告，周度净出口销售24.25万吨旧作小麦，低于市场预估的25-45万吨，出口销售新作小麦6.05万吨。
美元 回软也提供了支撑，理论上，美元下滑令美国谷物在全球市场更具吸引力。
今日CBOT小麦期货预估成交量为96,687口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为