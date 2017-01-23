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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回补

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，交易商称，受助于包括基金空头回补在内的技术性买盘。

美元走软也扶助支撑小麦市场，因从理论上讲，美元走软有助于提升美国谷物在全球市场的竞争力。

CBOT-3月小麦期货 收涨5美分，报每蒲式耳4.33-1/4美元。

基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

美国和全球旧作小麦供应充裕，以及出口需求不振使涨幅受限。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦27.6205万吨，低于分析师预估区间30-50万吨。

天气预报显示，美国冬麦作物面临的冻死威胁不大。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,550口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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