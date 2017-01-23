芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回补

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，交易商称，受助于包括基金空头回补在内的技术性买盘。
美元走软也扶助支撑小麦市场，因从理论上讲，美元走软有助于提升美国谷物在全球市场的竞争力。
CBOT-3月小麦期货 收涨5美分，报每蒲式耳4.33-1/4美元。
基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。
美国和全球旧作小麦供应充裕，以及出口需求不振使涨幅受限。
美国农业部报告，上周出口检验美国小麦27.6205万吨，低于分析师预估区间30-50万吨。
天气预报显示，美国冬麦作物面临的冻死威胁不大。
今日CBOT小麦期货预估成交量为78,550口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选