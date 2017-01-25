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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 05:59 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因供应充裕

路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第二日下跌，因旧作供应充裕，及市场缺少支撑性消息。

CBOT-3月合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳4.24-1/2美元，但持于4.21美元的100日移动均线切入位之上。

至少未来一周内，美国中西部和大平原小麦种植带的小麦冻死威胁仍很低。

交易员预计美国农业部周四发布，上周出口销售旧作小麦20-40万吨，新作小麦0-7.5万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,826口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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