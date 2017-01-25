芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因供应充裕

路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第二日下跌，因旧作供应充裕，及市场缺少支撑性消息。

CBOT-3月合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳4.24-1/2美元，但持于4.21美元的100日移动均线切入位之上。