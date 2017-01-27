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市场报道 | 2017年 1月 28日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受供应充裕拖累收低，本周下挫1.8%

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下滑，交易商称，因美国和全球旧作供应充裕，且美元上涨令美国谷物在全球市场竞争力下降。

CBOT-3月小麦 收低6-1/2美分，报每蒲式耳4.20-1/2美元。本周该合约跌7-3/4美分或1.8%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为94,191口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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