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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，出现空头回补反弹

路透芝加哥2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商称，在连跌两日后出现空头回补反弹。

指标3月合约跌穿30日和100日移动均线后寻获支撑。

收盘前，3月合约刺穿了位于20日移动均线的阻力位。

日本农林水产省举行例行招标，求购总计11.1522万吨美国、加拿大和澳洲食用小麦，周四晚截标。

交投最活跃的CBOT-3月软红冬麦合约收高8-1/4美分，报每蒲式耳4.30-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为181,332口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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