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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 05:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及四个月高位，因农业部下调小麦库存预估

路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周四上涨，触及四个月高位，交易商称，因美国农业部月度供需报告对美国小麦结转库存的预估不及分析师预期。

CBOT-3月小麦期货收涨0.11美元，报每蒲式耳4.43-1/2美元能，盘中触及10月14日以来最高4.44美元。

农业部下调2016/17年度美国小麦结转库存预估至11.39亿蒲式耳，低于分析师的预估区间，1月预估为11.86亿蒲式耳。

商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

但农业部周度出口销售数据提供支撑。农业部报告，上周出口销售旧作小麦52.73万吨，高于分析师预估区间30-50万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为268,289口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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