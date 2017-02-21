芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因技术性卖盘及美元走强

路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二连跌第三个交易日，受技术性卖盘和美元走强打压。

指标CBOT-3月软红冬麦收低5美分，报每蒲式耳4.36美元，盘中跌至2月9日来最低的4.35美元。

利多的出口数据对市场有支撑作用。美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦55.8252万吨，高于市场预估的35-55万吨区间。

投资人也在等待本周美国农业部年度展望论坛上预计会发布的供需预估。