芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第三日，因技术性卖盘及美元走强

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二连跌第三个交易日，受技术性卖盘和美元走强打压。
指标CBOT-3月软红冬麦收低5美分，报每蒲式耳4.36美元，盘中跌至2月9日来最低的4.35美元。
利多的出口数据对市场有支撑作用。美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦55.8252万吨，高于市场预估的35-55万吨区间。
投资人也在等待本周美国农业部年度展望论坛上预计会发布的供需预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为143,021口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。