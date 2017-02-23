芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及供应充裕

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四下滑，交易商称，因技术性卖盘和美国及全球供应充裕。

指标CBOT-3月软红冬麦收低3-1/4美分，报每蒲式耳4.38美元。

阿根廷农业部长表示，该国2016/17年度小麦产量可能达创纪录的1,830万吨，美国农业部预估为1,500万吨。

对美国大平原南部冬麦种植带未来两周的天气预报大致为干燥，这令市场担心，也支撑了小麦期市。

美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。