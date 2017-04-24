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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，受全球供应拖累

    路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货     周
一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改
善，和全球供应增加。
    
    在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分
析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析
师预区间为52-56%。
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万
吨的分析四和预估区间。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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