芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。
交投最活跃的的CBOT-7月小麦合约收高1美分，报每蒲式耳4.32-1/4美元，盘中升至4月20日以来最高的4.34-1/2美元。
预计周末的风暴将给美国大平原冬麦种植地带部分地区带来一英尺厚的降雪，随后将出现低温，可能会威胁堪萨斯州硬红冬麦作物的生长。
CBOT报告5月合约有447口进行交割，基本符合预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为94,845口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
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路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。