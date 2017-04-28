芝加哥期市：CBOT小麦收高，因担心美国大平原天气

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。

交投最活跃的的CBOT-7月小麦合约收高1美分，报每蒲式耳4.32-1/4美元，盘中升至4月20日以来最高的4.34-1/2美元。

预计周末的风暴将给美国大平原冬麦种植地带部分地区带来一英尺厚的降雪，随后将出现低温，可能会威胁堪萨斯州硬红冬麦作物的生长。

CBOT报告5月合约有447口进行交割，基本符合预估。