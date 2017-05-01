芝加哥期市：CBOT小麦飙升5.2%至3月8日以来最高，因作物受损忧虑

路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约周一收盘急 升5.2%，至3月8日以来最高，因美国大平原地区主要种植区域周末降大雪 后，市场担心作物受损。 交投最活跃的CBOT小麦合约 录得2015年7月1日以来最大单日百 分比升幅。该合约升23-3/4美分，报每蒲式耳4.56美元。 强劲的出口数据以及空头回补也帮助小麦市场上涨。 美国农业周一早报告称，上周出口检验美国小麦57.4588万吨，接近4 0-60万吨预估区间的高端。 今日CBOT小麦期货预估成交量为208,809口。(完) (编译 刘静；审校 李军)