芝加哥期市：CBOT小麦飙升5.2%至3月8日以来最高，因作物受损忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约周一收盘急 升5.2%，至3月8日以来最高，因美国大平原地区主要种植区域周末降大雪 后，市场担心作物受损。 交投最活跃的CBOT小麦合约 录得2015年7月1日以来最大单日百 分比升幅。该合约升23-3/4美分，报每蒲式耳4.56美元。 强劲的出口数据以及空头回补也帮助小麦市场上涨。 美国农业周一早报告称，上周出口检验美国小麦57.4588万吨，接近4 0-60万吨预估区间的高端。 今日CBOT小麦期货预估成交量为208,809口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。