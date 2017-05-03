芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘基本持平，交易商等待雪暴损害评估

路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收盘基本持稳，交易商等待对大平原近期遭受的雪暴袭击给作物造成的损害的评估。

交投最活跃的CBOT-7月小麦期货收平，报每蒲式耳4.54美元。

指标CBOT-7月软红冬麦合约在隔夜交易中一度升穿200日移动均线，后未能守在该关键技术支撑位之上。

年度作物巡查的巡查员周三表示，堪萨斯州西部硬红冬麦的收成前景变得不确定，周末的一场大雪暴导致部分农田被厚厚的积雪覆盖。

交易商估计，周四将公布的农业部周度出口销售数据显示，上周出口销售美国小麦20-55万吨，之前一周出口销售36.7094万吨。