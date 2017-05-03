芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘基本持平，交易商等待雪暴损害评估

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收盘基本持稳，交易商等待对大平原近期遭受的雪暴袭击给作物造成的损害的评估。
交投最活跃的CBOT-7月小麦期货收平，报每蒲式耳4.54美元。
指标CBOT-7月软红冬麦合约在隔夜交易中一度升穿200日移动均线，后未能守在该关键技术支撑位之上。
年度作物巡查的巡查员周三表示，堪萨斯州西部硬红冬麦的收成前景变得不确定，周末的一场大雪暴导致部分农田被厚厚的积雪覆盖。
交易商估计，周四将公布的农业部周度出口销售数据显示，上周出口销售美国小麦20-55万吨，之前一周出口销售36.7094万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为140,735口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)