芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国天气忧虑减缓

美国金融：达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
路透芝加哥5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，因技术性卖盘，且预报称天气状况改善，缓解了对美国降雨过多的忧虑。
CBOT-7月小麦合约收跌8-3/4美分，近2%，报每蒲式耳4.33-1/2美元，盘中触及4月28日以来最低的4.32-3/4美元。
周一稍晚美国农业部将发布上周作物生长报告，路透调查的分析师预计，政府将报告51%的美国冬小麦作物生长评级为优良，低于前周的54%。
交易员没有理会好于预期的出口数据。美国农业部报告称，上周出口检验美国小麦61.5029万吨，高于35-60万吨的行业预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为102,222口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。