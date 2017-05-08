版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国天气忧虑减缓

路透芝加哥5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，因技术性卖盘，且预报称天气状况改善，缓解了对美国降雨过多的忧虑。

CBOT-7月小麦合约收跌8-3/4美分，近2%，报每蒲式耳4.33-1/2美元，盘中触及4月28日以来最低的4.32-3/4美元。

周一稍晚美国农业部将发布上周作物生长报告，路透调查的分析师预计，政府将报告51%的美国冬小麦作物生长评级为优良，低于前周的54%。

交易员没有理会好于预期的出口数据。美国农业部报告称，上周出口检验美国小麦61.5029万吨，高于35-60万吨的行业预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为102,222口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐