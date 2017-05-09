芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物评级好于预期

标题新闻：ECB执委科尔称英国退欧后欧盟强制欧元清算业务迁离伦敦以充分控制风险或是恰当做法
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，此前美国农业部发布的作物生长评级好于预期。
美国农业部周一称，53%的美国冬小麦评级为优良，低于前周的54%，但高于51%的分析师平均预估。
美国农业部还称，54%的美国春小麦完成种植，落后于60%的五年平均水平，但高于45%的分析师平均预估。
CBOT-7月小麦合约收跌4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，盘中低见4月27日以来最低的4.28-1/2美元。
美元上涨，给小麦市场增添压力。
今日CBOT小麦期货预估成交量为96,574口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0
路透6月20日 - 彭博援引熟知情况的人士报导称，特斯拉汽车(Tesla)接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。