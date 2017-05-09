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市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物评级好于预期

路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，此前美国农业部发布的作物生长评级好于预期。

美国农业部周一称，53%的美国冬小麦评级为优良，低于前周的54%，但高于51%的分析师平均预估。

美国农业部还称，54%的美国春小麦完成种植，落后于60%的五年平均水平，但高于45%的分析师平均预估。

CBOT-7月小麦合约收跌4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，盘中低见4月27日以来最低的4.28-1/2美元。

美元上涨，给小麦市场增添压力。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,574口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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