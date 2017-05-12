芝加哥期市：CBOT小麦期货在震荡交易中收跌，因技术性卖盘

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在震荡交易中收跌，交易商称，因技术性卖盘和全球供应充裕。

CBOT-7月小麦期货收跌1美分，报每蒲式耳4.32-3/4美元。本周，该合约下跌9-1/2美分，或约2%。

市场担心，美国大平原南部和中西部冬麦种植地区的过度潮湿天气会威胁单产量和作物质量。

市场消息人士表示，Informa Economics预计2017年所有美国小麦种植面积为4,558.9万英亩，低于美国农业部预计的4,610万英亩。