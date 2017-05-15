芝加哥期市：CBOT小麦跌至近三周低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌约 2%，至接近三周低位，因技术性卖盘和全球供应充裕。 CBOT-7月小麦期货 收跌9-1/2美分，或2.2%，报每蒲式耳4.23-1 /4美元，盘中跌至4月25日以来最低的4.21-1/2美元。 交易员没有理会强于预期的出口数据。美国农业部报告称，上周出口 检验美国小麦69.1226万吨，高于37.5-62.5万吨的行业预估。 美国农业部发布作物生长报告前，路透调查的分析师预计73%的美国 春麦完成了种植，高于前周的54%。 分析师预计，政府将报告52%的美国冬麦评级为优良，较之前下跌了 一个百分点。 今日CBOT小麦期货预估成交量为101,458口。(完) (编译 刘静；审校 李军)