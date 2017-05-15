芝加哥期市：CBOT小麦跌至近三周低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌约 2%，至接近三周低位，因技术性卖盘和全球供应充裕。 CBOT-7月小麦期货 收跌9-1/2美分，或2.2%，报每蒲式耳4.23-1 /4美元，盘中跌至4月25日以来最低的4.21-1/2美元。 交易员没有理会强于预期的出口数据。美国农业部报告称，上周出口 检验美国小麦69.1226万吨，高于37.5-62.5万吨的行业预估。 美国农业部发布作物生长报告前，路透调查的分析师预计73%的美国 春麦完成了种植，高于前周的54%。 分析师预计，政府将报告52%的美国冬麦评级为优良，较之前下跌了 一个百分点。 今日CBOT小麦期货预估成交量为101,458口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。