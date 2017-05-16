芝加哥期市：CBOT近月小麦期货小涨，因对雪暴对作物造成伤害的担忧减轻

期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收 高，但盘中触及三周低点，交易商称，投资人对本月稍早堪萨斯州遭遇雪 暴可能对硬红冬麦造成伤害的担忧减轻。 美国农业部周一下午公布，最近一周美国冬麦优良率下降两个百分点 ，但两周前遭遇严重雪暴的堪萨斯州冬麦优良率则升了一个百分点。 CBOT-7月小麦期货 收高1美分，报每蒲式耳4.24-1/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为108,587口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
=====================今日重要政经消息============================== 6/21(三)
路透北京6月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度