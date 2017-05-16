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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT近月小麦期货小涨，因对雪暴对作物造成伤害的担忧减轻

    路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小幅收
高，但盘中触及三周低点，交易商称，投资人对本月稍早堪萨斯州遭遇雪
暴可能对硬红冬麦造成伤害的担忧减轻。
    
    美国农业部周一下午公布，最近一周美国冬麦优良率下降两个百分点
，但两周前遭遇严重雪暴的堪萨斯州冬麦优良率则升了一个百分点。
    
    CBOT-7月小麦期货     收高1美分，报每蒲式耳4.24-1/4美元。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为108,587口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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