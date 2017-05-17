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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因美元下跌和美国大平原降雨预告

    路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货     周
三收高2-3/4美分，报每蒲式耳4.27美元，因预计美国大平原地区将有不
受欢迎的降雨，且美元下跌，令美国小麦在全球市场更具竞争力。
    
    美元指数      跌至11月9日以来最低，投资者逃离风险资产，因对
美国总统实施税收和监管改革的能力感到不确定。 
    
    预计本周美国大平原南部将有降雨，威胁该地区正在成熟的硬红冬麦
的单产和质量。
    
     今日CBOT小麦期货预估成交量为99,025口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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