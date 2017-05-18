芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因大豆和玉米期货下滑

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 四收低1-1/4美分，报每蒲式耳4.25-3/4美元，分析师称，因受巴西雷亚 尔重挫拖累，大豆和玉米期货大跌。 强于预期的周度美国出口销售数据支撑期价。美国农业部公布，最近 一周出口销售美国小麦64.06万吨，高于市场预估的20-60万吨。 Consultancy Strategie Grains将今年欧盟软麦产量预估下调至1.42 7亿吨，较上月预估减少110万吨，因4月天气干燥寒冷。 对澳洲天气干燥的担忧提供潜在支撑。 今日CBOT小麦期货预估成交量为103,050口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)