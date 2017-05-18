芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因大豆和玉米期货下滑

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 四收低1-1/4美分，报每蒲式耳4.25-3/4美元，分析师称，因受巴西雷亚 尔重挫拖累，大豆和玉米期货大跌。 强于预期的周度美国出口销售数据支撑期价。美国农业部公布，最近 一周出口销售美国小麦64.06万吨，高于市场预估的20-60万吨。 Consultancy Strategie Grains将今年欧盟软麦产量预估下调至1.42 7亿吨，较上月预估减少110万吨，因4月天气干燥寒冷。 对澳洲天气干燥的担忧提供潜在支撑。 今日CBOT小麦期货预估成交量为103,050口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。