伊朗再度购买美国小麦

路透3月15日电(记者 Karl Plume)---美国政府周四表示，伊朗购买了6万吨美国小麦，至此伊朗两周内已累计购买18万吨美国小麦。业界消息人士称，这令美伊重启粮食贸易关系。

伊朗今年购买美国小麦也是三年中的首次。消息人士称，伊朗另一笔22万吨的购买交易也接近完成，最早会在4月份交付，另一笔数目不详的交易也在洽谈中。

出口消息人士称，这40万吨美国小麦的总价值可能约为1.6亿美元，其中包括18万吨已证实购买和22万吨尚未正式宣布的美国小麦。

售价据信要比国际市场价格每吨高出25-30美元，以补偿将粮食运往动荡地区的高风险。

贸易消息人士称，美国农业巨头嘉吉公司(Cargill Inc)CARG.UL和邦奇公司(Bunge Ltd)(BG.N)很可能是伊朗的小麦供应商，但两公司拒绝就此置评。

两公司亦是伊朗三年前进口小麦的主要卖家。

为储备粮食应对新制裁，自今年2月以来，伊朗已从多个地方购买了约200万吨小麦。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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