路透调查: 2013年芝加哥小麦期货价格料随全球供应量增加而走低

路透芝加哥1月28日 - 一份路透调查显示,芝加哥小麦期货2013年料下滑,因海外丰产应可弥补美国产量滞后.

受访的13位分析师和交易员的预估中值表明,近月芝加哥软红冬麦合约 料在2013年末降至每蒲式耳6.80美元,较2012年末收盘价7.78美元下滑约13%.预估值区间为每蒲式耳5.80至8.00美元.

北达科他州大量的春小麦产量亦将支撑供应,令价格承压.

"我们的预估认为,黑海或澳洲的形势不会恶化,加拿大和北部平原的春小麦产量将支撑供应,"Farm Futures杂志的高级编辑Bryce Knorr称.

若果真如此,那么小麦价格将在过去六年中出现第四次下滑.2012年,芝加哥小麦期货升19.2%,成为汤森路透/Jefferies商品研究局指数 中的最佳表现品种.(完) (编译 石冠兰; 审校 高琦)