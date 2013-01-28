路透调查: 2013年芝加哥小麦期货价格料随全球供应量增加而走低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透芝加哥1月28日 - 一份路透调查显示,芝加哥小麦期货2013年料下滑,因海外丰产应可弥补美国产量滞后.
受访的13位分析师和交易员的预估中值表明,近月芝加哥软红冬麦合约 料在2013年末降至每蒲式耳6.80美元,较2012年末收盘价7.78美元下滑约13%.预估值区间为每蒲式耳5.80至8.00美元.
北达科他州大量的春小麦产量亦将支撑供应,令价格承压.
"我们的预估认为,黑海或澳洲的形势不会恶化,加拿大和北部平原的春小麦产量将支撑供应,"Farm Futures杂志的高级编辑Bryce Knorr称.
若果真如此,那么小麦价格将在过去六年中出现第四次下滑.2012年,芝加哥小麦期货升19.2%,成为汤森路透/Jefferies商品研究局指数 中的最佳表现品种.(完) (编译 石冠兰; 审校 高琦)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)