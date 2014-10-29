美官员称白宫电脑网络发现可疑活动 已采取措施应对

路透华盛顿10月28日（记者 Steve Holland） - 美国白宫官员周二称，发现白宫电脑网络出现可疑的网络活动，已经采取应对措施。

这位要求匿名的官员称，出现可疑网络活动的是总统行政办公室（EOP）员工使用的非保密电脑网络。该官员没有透露可疑网络活动的可能来源。

“在评估近期威胁过程中，我们在非保密的EOP网络上发现了值得担忧的活动。我们对任何此类活动都非常重视。对于这种情况，我们立即采取措施，评估并阻止相关活动，”该官员称。

尚不清楚上述活动是何时发生的。该官员称，他们采取技术措施解决该问题，导致EOP网络部分服务受限。有些问题已经解决，但相关工作仍在继续。

“我们在继续采取措施，我们的有些措施导致部分EOP用户的网络服务中断，”该官员说。

还有一位政府官员称，目前没有迹象显示保密的网络受到影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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