美官员称白宫电脑网络发现可疑活动 已采取措施应对

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月28日（记者 Steve Holland） - 美国白宫官员周二称，发现白宫电脑网络出现可疑的网络活动，已经采取应对措施。
这位要求匿名的官员称，出现可疑网络活动的是总统行政办公室（EOP）员工使用的非保密电脑网络。该官员没有透露可疑网络活动的可能来源。
“在评估近期威胁过程中，我们在非保密的EOP网络上发现了值得担忧的活动。我们对任何此类活动都非常重视。对于这种情况，我们立即采取措施，评估并阻止相关活动，”该官员称。
尚不清楚上述活动是何时发生的。该官员称，他们采取技术措施解决该问题，导致EOP网络部分服务受限。有些问题已经解决，但相关工作仍在继续。
“我们在继续采取措施，我们的有些措施导致部分EOP用户的网络服务中断，”该官员说。
还有一位政府官员称，目前没有迹象显示保密的网络受到影响。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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