美国白宫及参议院办公楼收到炸弹威胁并短暂疏散

路透华盛顿6月9日 - 美国白宫新闻发布厅及两座参议院办公楼的部分场所周二分别收到炸弹威胁，这两处地方在数小时内曾短暂地采取了疏散措施，目前还不清楚这两起事件之间是否有关联。

白宫每日例行的新闻发布会罕见中断，在场的记者被疏散到外面大约30分钟，此前警方接到了炸弹威胁电话。

美国特勤局人员及嗅探犬对新闻发布厅进行搜查后最终解除了警报，新闻发布会恢复。

白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）称，美国总统奥巴马当时在距新闻发布厅仅几步之遥的椭圆形办公室，他没有被撤离。第一夫人米歇尔及他们的两个女儿在白宫住所的附近，也未进行疏散。

“由于威胁的具体性质，疏散措施局限于白宫新闻发布厅，”特勤局发言人Brian Leary在周二晚的声明中称。

周二早些时候，有报导称两座参议院办公楼收到可疑包裹并接到炸弹威胁电话，相关部门进行调查后没有发现任何危险。

美国国会大厦的警察对Dirksen办公楼的一个房间及Russell办公楼大厅进行了检查，没有发现任何问题。这两座办公楼在国会大厦附近，是美国参议员及他们的员工办公的地方。

“由于调查仍在继续，特勤局无法对这是否与之前针对美国国会大厦的威胁有关联发表评论，”Leary说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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