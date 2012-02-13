歌迷和崇拜者周日聚集在新泽西州的新希望浸信会悼念惠特尼·休斯顿的离世。这里曾是她演唱生涯起飞的地方。惠特妮·休斯顿周六下午在美国洛杉矶比弗利山庄内的一家酒店去世，享年48岁。她曾凭借高音成为世界流行乐坛的巨星，但常年吸毒影响了个人发展。路透