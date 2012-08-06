美国锡克教寺庙枪击案七人死亡 包括凶手

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透8月5日电（记者 Brendan O'Brien/James B. Kelleher）---周日一名持枪者在一座锡克教寺庙杀害六人，并导致三人受重伤，警方随後将枪手击毙。当局将此举视为国内恐怖主义。
当局称，一名四十几岁高大秃顶的白人男子在宗教活动刚要开始时开枪，并冲入寺庙的厨房，导致参加活动的教徒四散奔逃。事件发生的时间大约在当天北京时间23点30分（1530 GMT）。
一些目击者称，枪手带有9/11纹身。
四名受害者死於寺庙内，另外两名死於寺庙外，而枪手也在寺庙外被击毙。
Oak Creek警察局局长John Edwards称，枪手伏击了一名根据报警电话来到现场并帮助受害者的警察，开枪将其打伤，另外一名警察将枪手击毙。
这名受伤的警察随後被送往医院，料将幸存。医院官员称，另外两名受害者也伤势严重，正在接受治疗。
当局并未公布枪手的名字，称枪手使用的是一把9毫米的半自动手枪，该武器在事发现场被找到。美国烟酒枪支及爆炸物管理局发言人Thomas Ahern表示，工作人员正在追踪枪支的来源。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。