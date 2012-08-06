美国锡克教寺庙枪击案七人死亡 包括凶手

路透8月5日电（记者 Brendan O'Brien/James B. Kelleher）---周日一名持枪者在一座锡克教寺庙杀害六人，并导致三人受重伤，警方随後将枪手击毙。当局将此举视为国内恐怖主义。

当局称，一名四十几岁高大秃顶的白人男子在宗教活动刚要开始时开枪，并冲入寺庙的厨房，导致参加活动的教徒四散奔逃。事件发生的时间大约在当天北京时间23点30分（1530 GMT）。

一些目击者称，枪手带有9/11纹身。

四名受害者死於寺庙内，另外两名死於寺庙外，而枪手也在寺庙外被击毙。

Oak Creek警察局局长John Edwards称，枪手伏击了一名根据报警电话来到现场并帮助受害者的警察，开枪将其打伤，另外一名警察将枪手击毙。

这名受伤的警察随後被送往医院，料将幸存。医院官员称，另外两名受害者也伤势严重，正在接受治疗。

当局并未公布枪手的名字，称枪手使用的是一把9毫米的半自动手枪，该武器在事发现场被找到。美国烟酒枪支及爆炸物管理局发言人Thomas Ahern表示，工作人员正在追踪枪支的来源。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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