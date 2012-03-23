美国中型企业中女性难成高管--研究

路透华盛顿3月21日电（记者 Susan Heavey）---在IBM、百事可乐和Archer Daniels Midland等美国一些最大、最知名的企业，女性已经获得高管职位。但是在规模小一级的美国企业里，情况就不一样了。

中型企业显露的趋势表明，女性成为高管的可能性远低於男性。不过好的一面是，很多行业中女性的收入与男性的差距开始缩小，甚至高於男性。

乔治敦大学麦克多诺商学院的研究人员对约2,000名企业高管进行了调查，这些企业的股票市值介於10-70亿美元，也就是所说的中型企业。

他们发现，2010年高管中的女性仅占4.5%。而其他数据显示，大型企业高管中女性约占14%。

领导该研究的乔治敦大学教授汀斯利（Catherine Tinsley）指出：“我发现女性仍很难突破这一瓶颈。”

研究人员发现，在中型企业中，媒体、医药和零售行业更容易发现女性高管的身影。

美国前教育部长斯佩林斯（Margaret Spellings）称，中型企业中男女平等问题受到的关注程度低於财富500强企业。

她说：“大型企业在股东会等活动中容易被问到这一问题，而在中型企业这一问题更容易被忽视。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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