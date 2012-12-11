美国女性高管比例上升缓慢--调查

路透纽约12月11日（记者 Patricia Reaney） - 据周二公布的一项调查，尽管女性占美国劳动力总数近一半，但在财富500强企业董事会中，女性仅占16.6%席位，该比例自2005年以来几无变化。

非营利组织Catalyst发布的2012年财富500企业调查显示，女性在美国企业高层所占比例上升非常缓慢，同比仅上升0.5个百分点。

“我们发现，在这些非常知名的美国企业中，女性在董事会以及高管阶层所占比例几乎没什么变化，”Catalyst高级研究人员Rachel Soares说。

“2012年，女性仅占据董事会席位的16.6%，占高管比例则仅为14.3%。”

此项研究显示，过去两年中，有逾四分之一的美国企业没有女性担任高管；仅在五分之一的企业中，女性高管比例超过25%。

自Catalyst从1993年开始进行此项调查以来，女性占据董事会以及高管职位的比例上升缓慢。

对于有色人种女性而言，情况更差，2012年她们仅占据董事会职位的3.3%，比2011年上升0.3个百分点。

在2011及2012年，有三分之二的企业董事会中没有一名有色人种女性。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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