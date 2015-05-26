美国大学校园的性暴力事件已达到泛滥程度--研究

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透纽约5月22日（记者 Maria Caspani） - 根据一项新研究，美国一所大学超过18%的女学生报告在入学第一年遭到强奸或强奸未遂。
该研究的作者们称，美国校园的性暴力事件已达到“泛滥程度”，亟需进行干预以减少校园性暴力。
此次研究是基于对483名参与者的调查问卷和学生自己报告的强奸和强奸未遂事件进行的，该研究发表在《青少年健康期刊》上。
研究者对纽约上州一所未具名学院的年轻女性一年进行了四次调查。研究者在报告中仅称该校为一所大型私立大学。
研究发现，在前两个学期中，超过15%的受调查者透露遭遇过强奸或强奸未遂。
“如果换作其他的身体伤害或精神伤害事件，15%的水平是让人无法接受的高比率，”报告主要作者、布朗大学公共卫生学院行为和社会科学教授Kate Carey在一份声明中称。
“比如，大学一年级的学生中如果有15%的人腿折了，我们预计社区将会采取行动，改善环境安全。”（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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