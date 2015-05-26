美国大学校园的性暴力事件已达到泛滥程度--研究

路透纽约5月22日（记者 Maria Caspani） - 根据一项新研究，美国一所大学超过18%的女学生报告在入学第一年遭到强奸或强奸未遂。

该研究的作者们称，美国校园的性暴力事件已达到“泛滥程度”，亟需进行干预以减少校园性暴力。

此次研究是基于对483名参与者的调查问卷和学生自己报告的强奸和强奸未遂事件进行的，该研究发表在《青少年健康期刊》上。

研究者对纽约上州一所未具名学院的年轻女性一年进行了四次调查。研究者在报告中仅称该校为一所大型私立大学。

研究发现，在前两个学期中，超过15%的受调查者透露遭遇过强奸或强奸未遂。

“如果换作其他的身体伤害或精神伤害事件，15%的水平是让人无法接受的高比率，”报告主要作者、布朗大学公共卫生学院行为和社会科学教授Kate Carey在一份声明中称。

“比如，大学一年级的学生中如果有15%的人腿折了，我们预计社区将会采取行动，改善环境安全。”（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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