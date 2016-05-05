美国职场父母薪酬差距超过整体男女薪酬差距--NWLC

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
汤森路透基金会纽约5月4日（记者 Ellen Wulfhorst） - 根据美国国家妇女法律中心（NWLC）周三发布的一项研究，美国的父亲们每赚一美元，母亲们则只赚73美分。这样的差距甚至超过整体的男女薪酬差距。
NWLC称，父母亲薪酬差距最大的是南部的路易斯安那州。在该州，父亲们赚一美元，母亲们则只能收入53美分。
这家位于华盛顿的非营利组织称，从全国看，白人父亲们每赚一美元，拉丁裔母亲们赚47美分，黑人母亲们则赚53美分。
根据美国人口统计局数据，从全国看，整体上男性每赚1美元，女性可赚79美分。
“当母亲的代价不应当是更少的薪酬。”NWLC职场公平副总裁Emily Martin在声明中称。
NWLC称，除了路易斯安那州，父母亲薪酬差距最大的还有北达科他州、西佛吉尼亚州、犹他州和怀俄明州。
该组织称，父母亲薪酬差距最小的是新英格兰地区的佛蒙特州。在该州，父亲们每赚一美元，母亲们可赚84美分。
NWLC的研究数据来自美国人口统计局，其研究对象为全职、全年工作、家里至少有一个年龄在18岁以下孩子的男女，该组织对这些人的收入中位数进行了研究。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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