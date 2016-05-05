美国职场父母薪酬差距超过整体男女薪酬差距--NWLC

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Ellen Wulfhorst

汤森路透基金会纽约5月4日 - 根据美国国家妇女法律中心（NWLC）周三发布的一项研究，美国的父亲们每赚一美元，母亲们则只赚73美分。这样的差距甚至超过整体的男女薪酬差距。

NWLC称，父母亲薪酬差距最大的是南部的路易斯安那州。在该州，父亲们赚一美元，母亲们则只能收入53美分。

这家位于华盛顿的非营利组织称，从全国看，白人父亲们每赚一美元，拉丁裔母亲们赚47美分，黑人母亲们则赚53美分。

根据美国人口统计局数据，从全国看，整体上男性每赚1美元，女性可赚79美分。

“当母亲的代价不应当是更少的薪酬。”NWLC职场公平副总裁Emily Martin在声明中称。

NWLC称，除了路易斯安那州，父母亲薪酬差距最大的还有北达科他州、西佛吉尼亚州、犹他州和怀俄明州。

该组织称，父母亲薪酬差距最小的是新英格兰地区的佛蒙特州。在该州，父亲们每赚一美元，母亲们可赚84美分。