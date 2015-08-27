爱也好恨也罢 电邮仍将常伴你左右--调查

路透纽约8月26日 （记者 Patricia Reaney） - 如果看到收件箱装满数百封邮件让你充满恐惧，习惯去接受它吧，因为据周三发布的一项调查，电邮不会消失，并将继续伴随你的工作。

该调查显示，尽管即时通讯、短信和社交媒体广泛流行，但电邮仍是工作中最重要的通讯工具，且将在未来五年内变得愈发重要。

这项在线调查访问了400名美国成年白领，近半受访者称，他们认为未来自己工作中将更多使用电邮。19%称电邮使用将大量增加。

逾九成受访者称，他们有在工作中查看私人邮件，87%的人称在工作之外查看工作电邮。

“电邮现在是，并仍将是办公室文化的一个重要部分，” 计算机软件公司Adobe Systems(ADBE.O)的克里斯汀·纳拉贡（Kristin Naragon）说道。该公司委托进行了此次调查。

“当然，许多公司正在尝试用效能工具取代电邮，但电邮不会消失，”她接受采访时说道。

接受调查的受访者估计称，他们每天有6.3个小时在看电邮，其中3.2个小时用于工作电邮，3.1个小时看私人信息。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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